Prima reacție a Simonei Halep după victoria Emmei Răducanu de la US Open

„Extraordinar Emma Răducanu”, a scris Simona Halep pe Twitter, etichetând-o în postare pe tenismena britanică cu tată român.Întrebată care este idolul ei din sport, Emma Răducanu a dat două nume, oferind un răspuns prin care i-a mulțumit pe fiecare dintre părinții săi: Simona Halep și Li Na."Simona Halep și Li Na (n.r. sunt idolii mei din sport). Este absolut minunat doar să o văd plimbându-se pe aici (n.r. pe Simona, la US Open), și este o experiență foarte tare chiar și atunci când mă salută", a răspuns Emma Răducanu.Jucătoarea britanică Emma Răducanu, 18 ani, locul 150 WTA , venită din calificări, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, învingând în finală o sportivă la fel de tânără, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA . Ca urmare a performanţei de la US Open, britanica va urca pe locul 23 WTA.Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui grand slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon . În plus, ea este prima sportivă din Era Open care câştigă un grand slam venind din calificări.