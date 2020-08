Simona Halep a plecat la turneul de la Praga. Despre participarea la US Open: Nu stiu inca, nu am decis

"Nu stiu inca, nu am decis. Dar in conditiile actuale, nu. Tot timpul sanatatea este mai important si cred ca nimeni nu poate judeca pe altcineva cand ia o decizie strict personala", a declarat Simona Halep la plecarea spre Praga.Desi recunoaste ca este putin stresata, Halep crede ca va fi bine la Praga si subliniaza ca la Palermo nu s-a simtit pregatita sa mearga."Sunt putin stresata, dar cred ca o sa fie bine. Nu am jucat inca fara spectatori. O sa vad saptamana aceasta si sper sa nu fie atat de ciudat. Am stat acasa, m-am odihnit, aveam mare nevoie de o pauza totala, pentru ca au fost ani de zile in care am jucat saptamana de saptamana. A fost bine, am luat pozitivul, am stat cu familia si prietenii si m-am reincarcat. Am facut testul, am primit rezultatul ieri, negativ bineinteles. Astazi, cand o sa ajung acolo, o sa mai fac un test si cat asteptam rezultatul stam in camera. Pot aparea oriunde cazuri, asa ca nu vreau sa ma gandesc la negativ.Vreau sa vad partea buna, faptul ca putem sa jucam un turneu. La Palermo a fost o decizie de moment, am crezut ca este mai bine sa nu merg. Nu eram poate pregatita mental. Acum sunt mai bine si sunt 100% convinsa ca trebuie sa joc. Am stat vreo doua luni fara tenis si a fost dificil, dar cum am mai spus, a fost si bine, pentru ca aveam nevoie de o pauza totala. (Daca se duce in Statele Unite ale Americii). Nu stiu inca, nu am decis. Dar in conditiile actuale, nu. Tot timpul sanatatea este mai important si cred ca nimeni nu poate judeca pe altcineva cand ia o decizie stric personala. O sa joc si la dublu, pentru ca am nevoie de meciuri oficiale si orice meci e binevenit", a mai spus Halep.