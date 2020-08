Simona Halep a renuntat la US Open: "A fost decizie grea, dar importanta este sanatatea mea"

"A fost un turneu bun la Praga si ma bucur ca l-am castigat. A fost meci greu in semifinale, Irina a jucat foarte bine, s-a vazut ca era obosita, am avut un mic advantaj.Dupa patru-cinci luni de pauza mi-am demonstrat singura ca sunt motivata.Sanatatea a fost singurul motiv pentru care nu merg la US Open. A fost o decizie dificila, dar mai importanta este sanatatea mea.Este un lucru extraordinar pentru tara noastra ca sunt multe romance in Top 100", a spus Simona Halep, la revenirea in tara, dupa finala castigata, de la Praga.