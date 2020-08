Simona Halep: "Cu siguranta voi decide dupa Praga daca voi merge la US Open"

"Cu siguranta voi decide dupa acest turneu", a spus Halep, precizand ca in SUA conditiile sunt "dure". "Am nevoie sa simt ceva, am nevoie sa vad ce schimbari vor face organizatorii cu privire la deplasare si alte lucruri. Apoi voi putea lua o decizie finala", a adaugat sportiva.Organizatorii US Open intentioneaza sa formeze o "bula" sigura din punct de vedere medical pentru sportivi, la turneul care va incepe la 31 august."Stiu ca este strict, este un pic stresant in opinia mea. Dar au nevoie de acele reguli pentru siguranta, sanatatea este cea mai importanta, ei trebuie sa aiba grija de toti. Este greu pentru oricine sa calatoreasca in aceasta perioada.Dar fiecare poate lua o decizie si isi stie prioritatile. Prioritatea mea este sanatatea, este partea psihica si nu vreau sa ma stresez. Decizia mea finala, atunci cand o voi lua, va fi bazata pe aceste lucruri", a afirmat Simona Halep.Halep este favorita principala la turneul de la Praga.