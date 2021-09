Simona Halep, prima reacție după eliminarea dureroasă de la US Open. Ce planuri de viitor are tenismena

Românca a dezvăluit punctele slabe din jocul ei în meciul cu tenismena din Ucraina."Nu-mi place niciodată să joc cu Elina Svitolina, meciurile sunt grele, sunt ciudate contra ei, am revenit eu, a revenit apoi ea la unele meciuri . Trebuie să stai concentrată la fiecare punct și să alergi mult, să muncești, e muncă brută la partidele cu ea. A fost un meci greu. Ea a jucat foarte constant, nu a ratat mult, a fost puternică pe picioare, a alergat mult, așa că toată admirația pentru ea.Cât despre mine, am fost un pic stresată și tensionată înainte de meci pentru că știam că va fi unul dificil. Eram și un pic obosită după cele trei partide aiciA fost un meci greu. Ea a jucat foarte constant, nu a ratat mult, a fost puternică pe picioare, a alergat mult, așa că toată admirația pentru ea. Cât despre mine, am fost un pic stresată și tensionată înainte de meci pentru că știam că va fi unul dificil. Eram și un pic obosită după cele trei partide aici", a spus tenismena din România. Simona Halep a spus ce va face în viitorul apropiat."Trebuie să vorbesc cu doctorii mei și spoi voi vedea dacă voi mai participa, îmi doresc să mai joc, să adun turnee și meciuri, dar vreau și să mă protejez. Dacă trebuie să o iau mai ușor, așa voi face", a declarat Halep, conform gsp