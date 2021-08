Simona Halep, în culorile României la primul meci de la US Open! Ce rochită a purtat și ce a spus după victoria din SUA VIDEO

"Sunt foarte mulțumită . O victorie importantă. Am avut probleme fizice. Am făcut mici ajustări la serviciu. Lucrez mult la serviciu.Rochița seamană cu steagul nostru", a spus Simona Halep după meci la Eurosport. Simona Halep o va întâlni pe Kristina Kucova din Slovacia, numărul 111 mondial, în turul doi la US Open.