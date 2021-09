Prima reacție a Simonei Halep după calificarea în turul trei. Cum se simte românca

Sportivei noastre îi priește Grand Slam-ul american din acest an și așteaptă cu nerăbdare partida din turul trei."Mă simt foarte bine să mă întorc la US Open. Mă bucur că poti cîștiga meciuri . Întotdeauna este grozav să joci la US Open. Mă simt mai bine, mai încrezătoare, înainte de turneu aveam emoții din cauza accidentărilor.Cred că m-am descurcat bine. Am avut noroc pentru că am avut șansa să joc aici,pe arena centrală", a spus Simona Halep după meci la Eurosport.În turul 3, sportiva din Constanța va juca cu învingătoare din meciul Elena Ribakina versus Caroline Garcia.