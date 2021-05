Simona Halep trebuie sa fie pregatita. Schimbare importanta la editia din acest an de la US Open

Tehnologia Hawk-Eye a fost utilizata si anul trecut la US Open , cu exceptia arenelor Arthur Ashe si Louis Armstrong. Tehnologia video a fost prezenta in acest an si la Australian Open , decizia fiind apreciata de jucatori.USTA a precizat intr-un comunicat ca sapte din cele noua turnee ATP si WTA programate in SUA vor utiliza tehnologie hawk-eye in locul arbitrilor de linie incepand din acest an.Anul trecut, un incident a declansat inceperea utilizarii la scara larga a tehnologiei video, dupa ce Novak Djokovic a fost descalificat de la US Open, in meciul sau din optimi de pe arena Arthur Ashe, cand a lovit din greseala o arbitra de linie. El si-a manifestat frustrarea lovind neglijent mingea dupa pierderea unui punct in partida sa cu spaniolul Pablo Carreno Busta. Simona Halep nu a participat la editia de anul trecut, de la US Open. Acum, romanca se reface dupa accidentarea de la Roma.