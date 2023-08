Simona Halep vine cu o veste excelenta inainte de US Open

Simona Halep trage tare la New York cu doar cateva zile ramase pana la startul US Open.

Sportiva noastra spune ca simte ca este intr-o forma foarte buna, lucru ce-i da incredere inaintea turneului.

"Ma simt puternica. Am incredere in corpul meu si cred ca este un punct la care ma simt puternic mental. Simt jocul si simt ca am ajuns la un nivel bun al tenisului meu", a spus Simona Halep, citata de site-ul oficial al WTA.

Forul international aminteste ca Simona s-a simtit excelent la US Open in ultimii ani. In 2013, Simona a ajuns pentru prima data in a doua saptamana la un Grand Slam.

De asemenea, anul trecut a invins-o pe Vika Azarenka duap un meci de poveste si a ajuns pana in semifinale.

US Open 2016 va incepe pe 29 august, iar toate evenimentele importante vor fi in direct pe Ziare.com.

