Anunțul cel mare făcut de tatăl Simonei Halep despre cununia civilă a tenismenei. Cum se înțelege Stere Halep cu Toni Iuruc

Tenismena se va cununa civil cu Toni Iuruc, imediat după Grand Slam-ul american.Tatăl sportivei a dezvăluit totul."Este cununia civilă, se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul. Vor veni doar rudele și familia, dar noi suntem un neam mare, încă nu i-am numărat pe toți. Nu am emoții, pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut", a declarat Stere Halep, pentru AntenaStars.Tatăl Simonei are numai cuvinte de laudă despre viitorul ginere, Toni Iuruc.„Păi, cum să mă înțeleg? Mă înțeleg foarte bine, deocamdată. După cum se vede, și Simona e ok, totul îi merge foarte bine”, a mai spus Stere Halep pentru Antena Stars. Simona Halep traversează un moment bun al carierei după atâtea luni neplăcute cauzate de accidentarea gravă de la Roma.Sportiva din Constanța este în optimi la US Open după un meci dramatic câștigat în fața Elenei Rybakina din Kazahstan.În turul următor, Simona Halep va lupta cu Svitolina pentru un loc în sferturile de finală.