Tatal Simonei Halep, despre obiectivul fiicei sale la US Open: Sa nu vina acasa fara cupa

Tatal Simonei Halep, Stere, a vorbit despre obiectivul fiicei sale la US Open.

Stere Halep a explicat ca Simona poate juca un tenis mai bun decat cel aratat pana acum la Flushing Meadows si a dezvaluit ca i-a spus acesteia sa nu vina acasa fara marele trofeu.

"Nu e cel mai bun tenis, Simona poate si mai mult. Inca n-a dat totul din ea. Simona poate mai mult si o sa demonstreze acest lucru.

Eu am avut incredere intotdeauna si am in continuare ca Simona va face minuni. I-am spus sa nu vina acasa fara cupa", a declarat Stere Halep la DigiSport.

Tatal Simonei Halep a vorbit si despre meciul pe care aceasta l-a jucat in sferturile de finala de la New York cu Victoria Azarenka.

"A luptat ca un soldat din Vietnam, deci a fost superba, incredibil. Ma asteptam ca Simona are puterea sa lupte pana la ultima picatura de sange", a mai spus Stere Halep.

Simona Halep s-a calificat in premiera in semifinalele US Open dupa o partida foarte dificila cu Victoria Azarenka.

Semifinala dintre Simona Halep si Flavia Pennetta, amanata de organizatori - cand se va disputa partida

Numarul 2 WTA s-a impus in trei seturi si asteapta acum duelul cu italianca Flavia Pennetta, din semifinale.

Meciul trebuia sa se joace in noaptea de joi spre vineri, insa a fost amanat de organizatori din cauza ploii.

Semifinala Halep - Pennetta se va disputa vineri seara, incepand cu ora 18:00, ora Romaniei.

Partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.

