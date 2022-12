Veste tristă pentru fanii tenisului: ”Turneul a fost anulat!” Care e legătura cu Simona Halep

Simona Halep (31 de ani, 10 WTA), suspendată pentru dopaj din circuitul WTA, trebuia să participe la începutul lunii decembrie la un turneu demonstrativ la Johannesburg (Africa de Sud), competiție care a fost însă anulată pe ultima sută de metri.

”Africa Cares Women’s Tennis Challenge anunță cu tristețe că își va amâna evenimentul. Organizatorii și-au exprimat dezamăgirea, cred în continuare cu tărie în utilizarea sporturilor precum tenisul pentru a inspira schimbarea”, este anunțul postat de sud-africani pe Twitter.

Cu o zi înainte, organizatorii anunțaseră că locul Simonei Halep la turneul din 3-4 decembrie, în condițiile în care românca e suspendată pentru dopaj, urma să fie luat de cehoaica Karolina Pliskova.

Promovarea sportului alb în Africa de Sud şi combaterea violenţei pe bază de gen sunt scopurile pentru care s-a dorit organizarea acestui turneu.

Africa Cares Women’s Tennis Challenge sadly announces that it will postpone its event

The event organisers have expressed their disappointment in having to postpone the event, but still strongly believe in using sports such as tennis to inspire change.

Refunds👉🏻@TicketProSA pic.twitter.com/NQCCpgORZs