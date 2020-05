Chris Evert, despre meciul perfect facut de Simona Halep

Ziare.

"Am spus si o sa ma repet, Simona Halep a facut meciul perfect in finala de la Wimbledon cu Serena Williams", a spus Chris Evert, potrivit Tennis World "Perfecta la toate capitolele, miscare, lovirea mingii, precizie, consistenta, in defensiva, in ofensiva si lista poate continua", a continuat aceasta.Desi pornea ca outsider, Simona Halep a castigat finala de la Wimbledon cu Serena Williams in doar 56 de minute.Reprezentanta noastra s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2 si si-a trecut in cont cel de-al doilea ei titlu de Grand Slam.I.G.