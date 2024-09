Marion Bartoli explica eliminarea rapida suferita de Simona Halep la Wimbledon

Fosta jucatoare Marion Bartoli a vorbit despre eliminarea suferita de Simona Halep in turul trei de la Wimbledon.

Fosta campioana de la Londra spune ca Simonei i-a fost greu sa se reacomodeze cu tenisul dupa ce a sarbatorit indelung victoria de la Roland Garros.

"A castigat Roland Garros, s-a intors acasa, s-a bucurat foarte mult si i-a fost greu sa revina. E grea revenirea dupa ce castigi un Grand Slam, e greu sa lasi totul in urma si sa o iei de la capat.

In plus, nici suprafata de joc nu a fost tocmai potrivita pentru ea. In orice caz, este inacceptabil ca toate primele zece favorite sa fie eliminate deja", a spus Bartoli la Wimbledon.

Amintim ca Simona a fost eliminata, sambata, in turul trei de la Wimbledon de jucatoarea Su-Wei Hsieh.

Scorul final a fost 6-3, 4-6, 5-7, dupa o partida ce a durat 2 ore si 21 de minute si pe care Simona a avut-o in mana.

Dupa acest rezultat, Simona va avea o vacanta de aproximativ o luna si va reveni in circuit incepand cu 6 august, in turneul Rogers Cup de la Montreal.

Chiar daca a fost eliminata in turul trei de la Wimbledon, Simona va ramane pe primul loc in clasamentul WTA.

C.S.

