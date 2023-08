Simona Halep infrunta o jucatoare de 15 ani la Wimbledon! Victorie superba pentru noul star al tenisului feminin

Simona Halep va infrunta o jucatoare in varsta de numai 15 ani in optimile de finala de la Wimbledon.

Noua senzatie a tenisului feminin, Cori Gauff, a obtinut calificarea in aceasta faza a competitiei dupa ce a trecut, vineri seara, de Polona Hercog.

A fost un meci incredibil pentru pustoaica americana aceasta reusind sa revine fabulos atunci cand parea ca a pierdut jocul si sa se impuna in trei seturi cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5.

Doua ore si 45 de minute a durat intalnirea de pe terenul central.

"Sunt foarte obosita, a fost un meci foarte lung. A fost primul meu meci pe terenul central si am avut emotii mari. Stiam ca pot reveni atunci cand am fost condusa pentru ca intotdeauna am incredere in sansele mele", a spus gauff imediat dupa partida.

Simona Halep si Cori Gauff nu s-au intalnit niciodata pana acum in circuitul feminin, tanara din Statele Unite fiind la primul turneu de senioare cu rezultate notabile.

Gauff are insa un parcurs impresionant, ea trecand la Wimbledon de Venus Williams, Magdalena Rybarikova si, acum, de Polona Hercog.

Duelul dintre Halep si Gauff va avea loc luni dupa-masa in direct pe site-ul Ziare.com.

M.D.