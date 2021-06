Primire de gala! Cum a fost asteptata campioana Simona Halep la Wimbledon

Romanca s-a retras de la turneul din Germania pentru a fi refacuta complet pentru Wimbledon Simona Halep a ajuns deja in Anglia, unde a fost asteptata cu bratele deschise de organizatori.Sportiva din Constanta este in continuare detinatoarea trofeului londonez, dupa ce a castigat titlul in 2019. Pentru asta, romanca a primit un tort in forma unui teren de tenis de la britanici.Ea a sarbatorit momentul cu faniii printr-o fotografie postata pe retelele de socializare."Ce primire! Sunt atat de fericita ca m-am intors la Londra", a scris Simona Halep pe Facebook