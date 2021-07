Simona Halep ar fi putut fi obligata sa se retraga de la Wimbledon chiar daca nu era accidentata. Care este motivul

Luni, sportiva de pe locul 3 WTA a fost contactata de autoritatile sanitare britanice, care au informat-o ca in avionul cu care a calatorit la Londra a fost inregsitrat un caz de infectare cu noul coronavirus. Daca ar fi ramas pe tabloul principal, ea ar fi putu fi nevoita sa se retraga si sa intre in izolare.Aflat in izolare deja, antrenorul Simonei Halep Darren Cahill , a scris, marti, pe Twitter : "In autoizolare de luni, dupa ce NHS Track&Trace a facut intreg zborul nostru din 21 iunie catre Marea Britanie cazuri de contact cu o persoana care a fost testata pozitiv cu covid, cateva zile mai tarziu. Patru teste negative in ultimele opt zile si vaccinat cu schema completa inseamna zero. Total dezamagit."Potrivit Sportsmail, Halep, si ea vaccinata cu schema completa, a calatorit in acelasi avion cu Cahill si de asemenea a fost contactata de autoritatile sanitare, dar jucatoarea apucase sa revina in Romania.Daca ar fi fost inca pe tabloul principal, Halep ar fi avut, totusi, o sansa sa nu fie obligata sa se retraga din turneu, deoarece nu exista o regula stricta pentru o astfel de eventualitate. O purtatoare de cuvant a turneului de la Wimbledon a spus ca "intr-o astfel de situatie, este efectuata o evaluare individuala a riscurilor, impreuna cu agentia engleza se sanatate publica (Public Health England)".Totusi, tenismenul danez Frederik Nielsen si jucatoarea britanica Johanna Konta au fost nevoiti sa se retraga de pe tabloul de dublu masculin, respectiv simplu feminin dupa ce au fost in contact cu persoane infectate. Insa, in aceste doua cazuri, a fost vorba de persoane apropiate, antrenorii lor. Simona Halep , locul 3 mondial si detinatoarea trofeului, si-a anuntat, vineri, retragerea de la turneul de grand slam de la Wimbledon. Sportiva a afirmat, intr-o postare pe Instagram, ca nu este complet refacuta in urma accidentarii la picior, pe care a suferit-o la Roma, in 12 mai.