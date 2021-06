Ce risca Simona Halep dupa retragerea de la Wimbledon. De 7 ani nu s-a mai intamplat asa ceva

Motivul principal il constituie accidentarea suferita la Roma, la gamba stanga. Simona Halep nu s-a refacut complet si astfel va rata al doilea Grand Slam consecutiv, dupa cel de la Roland Garros Toate aceste neparticipari o vor costa enorm pe tenismena noastra in clasamentul mondial.Astfel, Simona Halep risca sa iasa din top 10 mondial, dupa 7 ani de prezenta.Pe locul 3 in lume, in acest moment, romanca va pierde 2000 de puncte WTA si va avea sanse mici sa se mai regaseasca intre primele 10 jucatoare de pe Glob. Simona Halep a intrat in top 10 in ianuarie 2014 si de atunci nu a mai parasit acest clasament."Cu mare tristete imi anunt retragerea de la Wimbledon , intrucat accidentarea mea la gamba nu s-a refacut complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost incantata sa revin aici, dar corpul meu a spus nu si va trebui sa incerc din nou anul urmator", a spus Simona Halep despre retragerea de la Wimbledon.