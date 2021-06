Simona Halep nu va participa la Wimbledon: "Cu mare tristete, trebuie sa imi anunt retragerea din turneu"

Este al doilea turneu la care sportiva din Romania nu participa in ultima luna. Simona Halep inca nu si-a revenit complet dupa accidentarea suferita la Roma si astfel va rata Grand Slam-um londonez."Cu mare tristete, trebuie sa imi anunt retragerea din turneu, intrucat gamba mea nu e complet recuperata. Am dat tot ce am avut pentru a fi gata de joc, dar, din pacate, corpul meu nu a cooperat.Pot sa spun sincer ca sunt suparata si dezamagita pentru ca a trebuit sa iau aceasta decizia. Aceasta perioada a fost dificila pentru mine, provocatoare din punct de vedere mental si fizic. Vom vedea ce imi rezerva viitorul, dar sper ca ma va face o persoana mai puternica," a anuntat Halep pe Instagram.Simona Halep este detinatoarea trofeului la Wimbledon . Ea a castigat in 2019 finala cu Serena Williams