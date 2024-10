Prima reacție după eliminarea Simonei Halep: ”Mi-am făcut poze cu ea”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, beneficiara unui wild card, a fost învinsă de chinezoaica Yue Yuan, cu 6-3, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA 250 de la Hong Kong.

Yuan (26 ani, 45 WTA), a şasea favorită, s-a impus după o oră şi 23 de minute.

În primul set, diferenţa a fost făcută de un break reuşit de chinezoaică la scorul de 2-1. Halep (33 ani, 883 WTA) a început foarte bine actul secund şi a condus cu 3-0, dar apoi ceva s-a rupt în jocul său şi a pierdut şase ghemuri la rând, setul şi meciul.

“Simona Halep este o jucătoare grozavă, mi-am făcut poze cu ea când am fost mică. Am avut emoţii când am intrat pe teren, dar am fost motivată şi am vrut să câștig”, a declarat Yue Yuan la finalul meciului.

