S-a scris istorie la WTA Madrid. Jucătoarea care a egalat performanța fantastică a Simonei Halep

Tenismena americană Cori Gauff, locul 3 mondial, a reușit joi o victorie de senzație în turul secund al turneului WTA 1000 de la Madrid.

În vârstă de 20 de ani, Cori Gauff a bifat o premieră în cariera sa, impunându-se pentru prima dată cu scorul de 6-0, 6-0, împotriva olandezei Arantxa Rus, în 52 de minute.

Statisticienii au remarcat faptul că americanca este doar a treia jucătoare din istoria turneului de la Madrid care a reușit o asemenea performanță, să câștige un meci cu un dublu 6-0, primele două fiind Victoria Azarenka și Simona Halep.

În 2019, Simona Halep, aflată atunci pe locul 3 WTA, o învingea cu scorul de 6-0, 6-0, pe Viktoria Kuzmova din Slovacia, locul 46 WTA.

3 - Coco Gauff is the the third player to register a scoreline of 6-0 6-0 in the women's singles draw at the Madrid Open after Victoria Azarenka and Simona Halep. Quick. #MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/far6tab4T7