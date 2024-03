Rezultate de la WTA Miami. Ce-a făcut jucătoarea din Top 10 mondial care nu știe cine e Simona Halep

Kazaha Elena Rîbakina şi grecoaica Maria Sakkari, ambele jucătoare în top 10 mondial, s-au calificat, joi, în runda a treia a turneului de tenis WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari.

Rîbakina, numărul patru mondial, care nu a evoluat în primul tur, a dispus de daneza Clara Tauson în trei seturi, cu 3-6, 7-5, 6-4. În turul următor, kazaha va primi replica americancei Taylor Townsend, victorioasă în duelul cu belgianca Elise Mertens, cu 6-2, 6-2.

Sakkari, numărul opt mondial, a câştigat fără emoţii în faţa chinezoaicei Yue Yuan, cu 6-2, 6-2, următoarea sa adversară fiind ucraineanca Daiana Iastremska, victorioasă în faţa australiencei Daria Saville cu 7-5, 7-5.

Chinezoaica Qinwen Zheng, numărul 7 WTA, a profitat de abandonul cehoaicei Katerina Siniakova, la scorul de 4-6, 6-3, 1-0.

Pe rețelele sociale a apărut joi un interviu halucinant luat la Miami chinezoaicei Qinwen Zheng, numărul 7 mondial, finalistă la Australian Open 2024.

Iată dialogul incredibil dintre jurnalistă și Qinwen Zheng, nimeni alta decât cea care a eliminat-o pe Simona Halep la Roland-Garros 2022:

Jurnalistă: Știi cine s-a întors în tenis pentru prima dată după 18 luni?

Qinwen: Am văzut poza, dar nu o cunosc pe fată

Jurnalistă: Simona Halep, o cunoști?

Qinwen: Spune-mi despre ea

Jurnalistă: Ai învins-o la Roland Garros 2022

Qinwen: Uau, foarte bine

“Do you know who came back to tennis for the first since in 18 months?”

Qinwen: I saw the picture but i don’t know the girl

“Simona Halep, do you know her?”

Qinwen: Tell me

“You beat her at 2022 Roland Garros”

Qinwen: Wow, so good pic.twitter.com/ct3wFd4uQa