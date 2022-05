WTA Roma: adversară de coșmar pentru Simona Halep. Meci infernal între ”româncele” Emma Răducanu și Bianca Andreescu

Organizatorii turneului WTA 1000 de la Roma, programat săptămâna viitoare, au efectuat tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal.

Simona Halep (21 WTA) va avea parte de o primă adversară de coșmar, Alize Cornet din Franța, cea care a învins-o pe româncă la începutul anului, la Australian Open, în optimi, după un meci dramatic, scor 4-6, 6-3, 4-6.

Primul tur al turneului de la Roma va programa și confruntarea în premieră dintre tenismenele de origine română Emma Răducanu (cap de serie numărul 10) și Bianca Andreescu.

În schimb, Sorana Cîrstea va avea parte și ea de un meci complicat, contra tunisencei Ons Jabeur, cea care a eliminat-o pe Simona Halep la Madrid, în sferturi.

