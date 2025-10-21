10 tenismene au sanse la locul 1 in clasamentul WTA: Cum poate pierde Simona Halep prima pozitie dupa Australian Open

Nu mai putin de 10 tenismene au sanse s-o detroneze pe Simona Halep de pe prima pozitie a clasamentului WTA, dupa Australian Open 2019.

Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Daria Kasatkina si Aryna Sabalenka sunt tenismenele cu sanse teoretice la prima pozitie a clasamentului intocmit de WTA.

Dintre cele 10, doar primele cinci au, insa, cu adevarat sanse la a fi pe prima pozitie dupa primul Grand Slam al anului.

1.300 de puncte are de aparat Simona Halep la Australian Open ca urmare a finalei disputate sezonul trecut. Pentru a fi sigura ca se mentine pe prima pozitie a clasamentului si dupa turneul de la Melbourne, Simona trebuie sa ajunga cel putin in finala.

In functie de rezultate, Simona poate ramane pe prima pozitie si cu o iesire mai devreme din competitie.

La acest stadiu, calculele sunt destul de complicate si implica multe variabile, ceea ce se stie e ca tenimena noastra va incepe Australian Open 2019 cu un avans considerabil in fruntea clasamentului WTA, de peste 1.100 de puncte.

Top 5 WTA la startul AO 2019:

1. Simona Halep 6.642 puncte

2. Angelique Kerber 5.505p

3. Caroline Wozniacki 5.436p

4. Naomi Osaka 5.270p

5. Sloane Stephens 5.077p

14-27 ianuarie e perioada in care se desfasoara Australian Open 2019.

I.G.

