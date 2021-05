Atentie, Simona! Doua jucatore de top s-au calificat in turul doi la turneul de tenis de la Roma

Kvitova a trecut in trei seturi, 6-1, 0-6, 2-6, de poloneza Magda Linette (46 WTA), in timp ce Swiatek a profitat de retragerea adversarei sale, Alison Riske (SUA, 27 WTA).Swiatek conducea cu 5-4 in primul set, dupa 54 de minute, cand Riske a decis sa se retraga.Kvitova va juca in runda urmatoare cu invingatoarea din partida Christine McHale (SUA, 94 WTA) - Vera Zvonareva (Rusia, 114 WTA), iar Swiatek va juca impotriva invingatoarei din partida Karolina Muchova (Cehia, 20 WTA) - Madison Keys (SUA, 23 WTA).Alte rezultate de luni:Cori Gauff (SUA) - Iulia Putinteva (Kazahstan) 7-5, 4-6, 6-4Amanda Anisimova (SUA) - Qiang Wang (China) 7-5, 6-3Anastasija Sevastova (Letonia) - Jil Teichmann (Elvetia) 3-6, 6-1, 6-3Petra Martic (Croatia) - Shelby Rogers (SUA) 5-7, 6-3, 6-4Jennifer Brady (SUA/N.13) - Shuai Zhang (China) 6-1, 6-4Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Marta Kostiuk (Ucraina) 6-3, 6-1.