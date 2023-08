Analiza WTA dupa victoria Simonei Halep cu Bouchard: Iata ce remarca forul feminin

WTA remarca faptul ca Simona Halep a spulberat orice temere in privinta accidentarii suferite in primul tur de la Australian Open dupa victoria cu Genie Bouchard, de joi.

In analiza partidei, cei de la WTA scriu ca Simona nu a aratat decat o slabiciune, pe serviciu, insa si atunci a reusit sa isi revina in stil de mare campioana.

"Numarul 1 mondial, Simona Halep, a spulberat orice temere privind accidentarea suferita in primul meci de la Australian Open cu o victorie in doua seturi in fata lui Eugenie Bouchard.

Daca Halep a aratat vreo slabiciune, atunci aceasta a fost la serviciu, pe care l-a pierdut de doua ori in primul set si o data in cel de-al doilea. Aceasta a fost contrabalansata de serviciul slab al adversarei sale, care a comis doua duble greseli, a castigat numai 25% dintre punctele pe al doilea serviciu si si-a facut serviciul numai in game-ul trei al setului secund.

A fost momentul in care canadianca isi putea schimba jocul, insa Halep a reactionat ca un adevarat numar 1 si a castigat cinci game-uri consecutiv", scriu cei de la WTA.

Simona Halep s-a calificat in turul III de la Australian Open dupa ce a trecut in doua seturi de Genie Bouchard, scor 6-2, 6-2.

Mai departe, pentru Simona urmeaza un duel cu americanca Lauren Davis, meciul urmand a avea loc sambata.

M.D.