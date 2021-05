Si liderul mondial in tenisul feminin, Ashleigh Barty, a abandonat la Roma. O pustoaica de 17 ani este semifinalista in Italia

Campioana editiei 2019 a turneului de la Roland Garros a cerut asistenta medicala, apoi si-a salutat adversara si a parasit terenul. Barty s-a accidentat la bratul drept, potrivit WTA Gauff (17 ani) va evolua in penultimul act cu poloneza Iga Swiatek, locul 15 si cap de serie numarul 15, sau cu ucraineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 5.Dupa Simona Halep , locul 3 WTA, Barty este a doua jucatoare din Top 3 mondial care se accidenteaza cu putin timp inainte de startul French Open, programat la 30 mai. Simona Halep a anuntat, vineri, ca in urma unui RMN facut la Roma s-a relevat ca are o mica ruptura la gamba stanga, dar a subliniat ca va face totul pentru a reveni cat mai repede pe terenul de tenis."Dupa un RMN aici la Roma pot confirma ca am o mica ruptura la gamba stanga. Voi zbura acasa astazi si voi incepe recuperarea in piscina si sala de gimnastica luni. Raman pozitiva si voi face tot ce pot pentru a-mi grabi revenirea. Multumesc din nou si ne vedem curand", a scris Halep pe retelele de socializare.Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, a abandonat meciul disputat, miercuri, cu germana Angelique Kerber , locul 26 WTA, din turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Roma, la scorul de 6-1, 3-3 pentru romanca. Halep eeste detinatoarea trofeului la Roma si fusese direct acceptata in aceasta faza a competitiei.La 6-1, 3-3, in momentul in care Kerber avea 30-0, pe serviciul ei, Halep a acuzat o accidentare la gamba stanga dupa ce a returnat o minge si a cerut imediat interventia fizioterapeutului. Cu dureri mari si cu lacrimi in ochi, sportiva din Constanta a ajuns cu greu la banca si a luat decizia de a se retrage.Simona Halep a parasit terenul schiopatand, ajutata de doua persoane.