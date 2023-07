Caroline Wozniacki, despre sansele de a o intrece pe Simona Halep in clasamentul WTA

Daneza Caroline Wozniacki este singura jucatoare care o mai poate intrece pe Simona Halep in clasamentul WTA in aceasta saptamana.

Chestionata pe tema duelului de la distanta pe care il are cu Simona Halep, Wozniacki a mentionat insa ca obiectivul sau pentru moment nu este primul loc WTA.

Daneza este mai preocupata sa-si gaseasca ritmul de joc decat sa ajunga lider mondial.

"Ar fi grozav sa ajung din nou numarul 1 in clasamentul mondial, insa am fost deja acolo, este ceva ce am facut deja. Nu este ca si cum simt ca trebuie neaparat sa obtin asta.

Pur si simplu ma bucur ca pot sa joc bine si, sincera sa fiu, obiectivul meu principal este sa-mi gasesc ritmul de joc, nu sa ajung pe primul loc in clasamentul mondial. Este mereu mai dificil sa-ti gasesti ritmul de joc la inceput de an", a spus Caroline Wozniacki intr-o conferinta de presa.

In acest moment, Simona Halep are 160 de puncte peste daneza Caroline Wozniacki.

Pentru a o intrece pe Simona, Wozniacki trebuie sa castige turneul de la Auckland si sa spere ca romanca va fi invinsa in optimile de la Shenzhen.

Simona va disputa meciul din optimile de la Shenzhen miercuri, de la ora 9:00, impotriva chinezoaice Ying-Ying Duan, in direct pe Ziare.com.

C.S.