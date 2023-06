Garbine Muguruza a fost eliminata joi inca din faza grupelor Turneului Campioanelor, iar tenismena iberica n-o mai poate depasi pe Simona Halep in fruntea clasamentul WTA.

Indiferent de rezultatul pe care il va inregistra vineri in partida cu Elina Svitolina, reprezentanta noastra va termina anul peste Garbine Muguruza in clasamentul WTA.

Totusi, Simona poate fi depasita de Karolina Pliskova, in situatia in care cehoaica se va impune in Singapore.

De asemenea, tenismena noastra poate fi intrecuta de Elina Svitolina. La fel ca Pliskova, jucatoarea din Ucraina va urca, in premiera pe primul loc WTA, doar daca va ajunge cumva in faza urmatoare si va castiga Turneul Campioanelor.

In momentul de fata, pentru a fi sigura de prima pozitie, Simona trebuie sa ajunga in finala.

Iar pe drum, reprezentanta noastra le va avea chiar pe contracandidatele la primul loc WTA: vineri, in ultima etapa a Grupei Rosii, o va infrunta pe Elina Svitolina, iar in semifinala de sambata, daca se va califica, se va duela cu Karolina Pliskova.

Simona depinde, astfel, doar de ea pentru a ramane lider in clasamentul WTA.

I.G.

Ads