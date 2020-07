Directorul turneului de la Palermo, increzator ca Simona Halep va primi din partea Ministerului italian al Sanatatii o derogare pentru a fi exceptata de la carantina

"Simona Halep ar trebui sa participe la Palermo Ladies Open. In urma interpretarii literale a dispozitiilor in vigoare, se pare ca lucratorii, deci si sportivii profesionisti, ar trebui sa fie scutiti de carantina obligatorie. Asteptam o clarificare oficiala din partea autoritatilor competente si suntem increzatori", a spus Palma, potrivit contului oficial de Twitter al turneului.Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat, vineri, ca toti cetatenii care in ultimele 14 zile au fost in Romania si Bulgaria, vor trebui sa intre in carantina la sosirea in Italia.Aceasta masura le-ar impiedica sa ia startul in competitie pe Simona Halep si pe alte jucatoare romane, Sorana Cirstea Irina Begu si Patricia Tig , inscrise in calificarile turneului de la Palermo, primul din circuitul WTA dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, insa organizatorii au cerut o derogare pentru acestea din partea Ministerului Sanatatii din Italia.Palma a reactionat, vineri, imediat dupa anuntul Ministerului Sanatatii: "Am trimis o scrisoare de urgenta ministrului Sanatatii, Roberto Speranza, prin care am cerut o derogare la ultima ordonanta pentru jucatorii de tenis care participa la cea de-a XXXI-a editie a Palermo Ladies Open.Am scris o scrisoare catre ministru pentru ca suntem convinsi ca protocoalele de sanatate adoptate de WTA sunt atat de stricte incat sa garanteze securitatea si sanatatea nu numai a sportivilor, ci si a tuturor lucratorilor implicati in eveniment. Dispozitia ar penaliza o jucatoare precum Simona Halep, numarul 2 mondial si detinatoarea trofeului la Wimbledon , care nu ar mai participa la turneul de la Palermo. Sunt convins ca exista toate conditiile si garantiile necesare pentru a da o derogare pentru toti jucatorii de tenis veniti din Romania sau Bulgaria, cu scopul a evita carantinarea lor si, prin urmare, retragerea lor din competitie."Dupa cinci luni de la suspendarea circuitului feminin din cauza pandemiei de coronavisrus, Palermo Ladies Open, de categorie WTA International, va incepe incepe la 1 august, cu mecurile din calificari. Partidele de pe tabloul principal sunt programate din 3 august.