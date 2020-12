Simona Halep, meciul anului in tenis

Halep s-a impus, la 22 februarie, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-6 (5), si a cucerit trofeul cu numarul 20 din cariera.Finala de la Doha a reusit sa devanseze alte intalniri disputate din acest an, intre Venus ti Serena Williams , la Lexington, Arina Sabalenka si Coco Gauff, la Ostrava, Naomi Osaka si Anett Kontaveit, la Cincinnati/New York.Simona Halep se mai numara printre sportivele nominalizate de WTA pentru titlul de jucatoarea anului, alaturi de Sofia Kenin, Victoria Azarenka, Naomi Osaka, Arina Sabalenka si Iga Swiatek.Halep a castigat trei turnee in acest an, Dubai, Praga si Roma.