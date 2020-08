Fiona Ferro a urcat in top 50 dupa succesul de la Palermo. Halep este in continuare pe locul 2, Cirstea, Begu si Tig au coborat cate o pozitie, iar Paar a urcat in top 200

Lider in clasamentul WTA este australianca Ashleigh Barty , cu 8.717 puncte. Simona Halep ocupa locul doi, ea avand 6076 de puncte si fiind in mentinere.Urmatoarea romanca din clasament este Sorana Cirstea , care a coborat de pe locul 75 pe 76, cu 820 de puncte.Au inregistrat coborari si Irina Begu - de pe 81 pe 82, cu 77 de puncte - si Patricia Tig - de pe 85 pe 86, cu 759 de puncte. Ana Bogdan se mentine pe locul 92, cu 710 puncte. Mihaela Buzarnescu a coborat de pe 120 pe 122 (558 de puncte), Monica Niculescu se mentine pe 136 (470 de puncte), Irina Bara a coborat de pe 159 pe 160 (397 de puncte), Jaqueline Cristian a coborat de pe 162 pe 163 (388 de puncte), Gabriela Ruse a urcat de pe 177 pe 173 (360 de puncte), iar Laura Ioana Paar a urcat de pe 204 pe 199 (307 puncte).Top 10 este neschimbat fata de ierarhia precedenta:1. Ashleigh Barty (Australia) - 8.717 de puncte;2. Simona Halep (Romania) - 6.076;3. Karolina Pliskova (Cehia) - 5.205;4. Sofia Kenin (SUA) - 4.590;5. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.580;6. Bianca Andreescu (Canada) - 4.555;7. Kiki Bertens (Olanda) - 4.335.8. Belinda Bencic (Elvetia) - 4.010;9. Serena Williams (SUA) - 3.915;10. Naomi Osaka (Japonia) - 3.625.Clasamentul WTA a fost inghetat in luna martie, din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul de la Palermo a fost primul oficial de dupa pauza cauzata de pandemie.