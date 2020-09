Simona Halep incepe aventura la Roma, in proba de simplu, impotriva italiencei Jasmine Paolini

Aceasta partida este a doua pe arena Pietrangeli, dupa intalnirea dintre Danka kovinici din Muntenegru, locul 86 WTA si Belinda Bencic din Elvetia, locul 10 WTA, care incepe al ora 12.00.Simona Halep este direct acceptata in mansa a doua a competitiei si nu s-a mai intalnit cu Paolini.Tot marti, in al doilea meci de pe terenul 2, perechea Horia Tecau /Jean-Julien Rojer da piept cu cuplul Wesley Koolhof/Nikola Mektici (Olanda/Croatia), in primul tur al probei de dublu. Prima partida, tot de dublu masculin, pe acest teren incepe la ora 12.00. Raluca Olaru si germana Anna-Lena Friedsam evolueaza, tot miercuri, cu echipa Miyu Kato/Sabrina Santamaria (Japonia/SUA), in optimi, la dublu feminin. Meciul este al doilea de pe terenul 3, dupa o alta intalnire de dublu feminin, care incepe la ora 12.00.