Programul romancelor la Melbourne. Cand va juca Simona Halep in sferturile de finala

Dupa ce a jucat primele doua partide pe arena Margaret Court, Halep a fost "retrogradata" pe terenul 3. Meciul ei cu Alexandrova va fi al treilea al zilei (intalnirile incep la 02.00), dupa o partida de simplu masculin si alta de simplu feminin.Partida Irina Begu , locul 79 WTA - Naomi Osaka (Japonia), locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, din aceeasi faza a competitiei, va avea loc pe arena Margaret Court, fiind a doua a zilei, dupa un alt meci de simplu feminin. Sesiunea de dimineata incepe si aici la ora 02.00.Pe terenul 8, de la ora 01.30, Sorana Cirstea , locul 72 WTA, va evolua cu jucatoarea elvetiana Belinda Bencic, locul 12 WTA si cap de serie numarul 2 (principala favorita dupa retragerea Biancai Andreescu), in optimile de finala ale Grampians Trophy Pe terenul 5, ziua va fi deschisa, de la ora 03.00, de Horia Tecau si brazilianul Marcelo Melo, favoritii numarul 4 la Murray River Open, care dau piept cu americanii Nicholas Monroe si Frances Tiafoe, in turul al doilea.In al patrulea meci pe acest teren, rezervat numai partidelor de dublu, se vor infrunta perechile Simona Halep /Daria Gavrilova (Romania/Australia) si Mihaela Buzarnescu /Alize Cornet (Romania/Franta), in sferturi, la Gippsland Trophy.Pe terenul 10, meciurile incep la 05.30. In a treia partida de dublu feminin, Monica Niculescu si Patricia Tig vor juca impotriva rusoaicelor Anna Blinkova si Veronika Kudermetova, favoritele numarul 8, tot in faza sferturilor Gippsland Trophy.