Simona Halep, dupa ce s-a vindecat de COVID 19. "Am crezut in boala de la inceput. Imi e teama de o alta carantina"

"Dupa Covid-19 am avut o perioada de zece zile de recuperare, dar acum ma bucur ca ma pot antrena. Pe parcursul infectiei am avut febra, dureri de cap si dureri musculare, dar bine ca nu a fost mai rau.Eu m-am protejat mult la turnee, probabil ca l-am luat din oras, am avut treburi de rezolvat, dar cred ca trebuie sa ne protejam foarte mult. Nu sunt de acord cu ce aud, am crezut in boala de la inceput, niciun moment nu am crezut ca nu exista.Cine nu crede, greseste. Nu trebuie sa traim in teama, dar trebuie sa ajutam la limitarea raspandirii virusului. Imi e teama de o alta carantina, am stat 14 zile in casa, nu mi-a fost deloc usor, sper sa nu mai fie cazul", a declarat Halep la Digisport.La 9 noiembrie, Simona Halep a anuntat ca s-a vindecat de Covid-19, a multumit medicilor de la Matei Bals pentru sprijinul acordat in aceasta perioada.CITESTE SI: