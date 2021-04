Irina Begu, momente dramatice in fata bisexualei din tenis. Ce a facut romanca la Madrid

Kasatkina s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 7-6 (7/1), dupa un meci de trei ore.Begu a cerut asistenta medicala pentru o problema la picior in setul doi, la scorul de 4-4 si 30-15 pentru Kasatkina.Prin prezenta pe tabloul principal, Begu si-a asigurat un premiu de 12.655 de euro si 30 de puncte WTA.Daria Kasatkina este pe locul 37 in lume si a recunoscut de curand ca este bisexuala."In relatia dintre doua femei exista o conexiune aparte, mai ales la nivel emotional. Intre barbati si femei apar mereu neintelegeri. Nu stiu de ce barbatii nu isi asuma lucrurile astea in sport. Cert e ca in Rusia, fiecare dezvaluire e tratata cu mult negativism. Cred ca nu e diferit nici in alte parti ale lumii, chiar daca europenii sunt ceva mai talentati. Cu toate astea, cred ca asta e calea corecta. De ce sa te ascunzi?", a spus Kasatkina (23 ani), la Match TV.