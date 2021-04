Veste mare pentru Simona Halep! O rivala s-a retras de la Madrid Open

"Aceasta este cea mai proasta veste si cea mai dureroasa decizie pe care trebuie sa o ia orice jucatoare. Am muncit din greu pentru a ma recupera si pentru a putea ajunge bine la turneu, am venit cu o saptamana inainte sa ma adaptez pentru ca imi doream foarte mult sa joc bine anul acesta la Madrid, acasa, in fata publicului meu.Dar disconfortul a revenit si la ultimul RMN s-a confirmat ca nu mi-am revenit suta la suta pentru a concura, iar recomandarea medicala este sa ma opresc. Nu este o decizie usoara si este o mare dezamagire. Vreau sa multumesc organizatorilor turneului pentru tot efortul depus pentru a ne permite sa avem acest eveniment anul acesta, in aceste conditii. Sper ca va fi un turneu grozav si ca fanii din Madrid si cei de acasa, de la televizor, se pot bucura de el. Anul viitor voi incerca din nou cu si mai mult entuziasm", a anuntat sportiva de 27 de ani, pe retelele de socializare.Din cauza unei leziuni musculare la piciorul stang, Muguruza a abandonat meciul din optimile de finala ale turneului de la Charleston, de la inceputul acestei luni, cand conducea cu 6-0, 2-2, in fata Iuliei Putinteva din Kazahstan. La Madrid Open , Muguruza trebuia sa joace in primult tur cu americanca Sloane Stephens locul 51 WTA. Jucatoarea de origine venezuelana va fi inlocuita pe tabloul principla de Danka Kovinici din Muntenegru, locul 63 WTA, ca lucky loser.Spaniola nu era pe partea de tabloul a Simonei Halep.