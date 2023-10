Presa internationala despre victoria Simonei Halep

Simona Halep a debutat cu o victorie la turneul WTA de la Cincinnati, iar presa internationala i-a acordat spatii importante romancei.

Site-ul oficial al turneului nord-american a remarcat faptul ca Simona a reusit cinci breakuri in decursul partidei cu belgianca Flipkens.

"Intr-o batalie purtata noaptea tarziu pe terenul central, noul numar doi mondial, Simona Halep, a invins-o pe Kirsten Flipkens, scor 6-4, 6-2, si a obtinut numai a patra sa victorie la Cincinnati.

Tanara romanca a reusit cinci breakuri in meciul care a durat 90 de minute, dar nu a fost o victorie facila, Halep avand de doua ori mai multe greseli nefortate decat puncte castigatoare", scriu americanii.

Site-ul oficial al WTA scoate in evidenta faptul ca Simona a revenit perfect dupa aproape o luna de inactivitate.

"In primul meci dupa mai mult de patru saptamani de pauza, starul in ascensiune al WTA, Simona Halep, a revenit cu o victorie in fata unei foste semifinaliste de la Wimbledon", noteaza cei de la WTA.

"Marti noaptea, finalista de la Roland Garros, Simona Halep, a avut nevoie de numai 87 de minute pentru a trece de belgianca Kirsten Flipkens", noteaza si Kansas City Star.

Simona Halep, victorie si calificare la Cincinnati

Simona Halep a debutat cu dreptul in turneul WTA de la Cincinnati, SUA, ea reusind sa se califice in turul III dupa o victorie convingatoare.

Numarul doi mondial a trecut de belgianca Kirsten Flipkens, pe care a invins-o in doua seturi, scor 6-4, 6-2.

Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria de la Cincinnati

In turul optimile turneului american, Simona va da piept cu invingatoarea partidei dintre Lucie Safarova (Cehia, 17 WTA) si Zarina Diyzas (Kazahstan, 52 WTA).

