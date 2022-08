Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria fabuloasa de la Madrid

Simona Halep este in culmea fericirii dupa ce a reusit sa se califce in finala turneului WTA de la Madrid.

Chiar daca nu stie deocamata numele adversarei din finala de duminica, Simona promite ca va face totul pentru a castiga trofeul.

"E o saptamana uimitoare pentru mine, am jucat foarte bine si ma simt foarte la Madrid. Am avut un meci extrem de dificil, Petra a jucat foarte bine, dar am luptat pentru fiecare minge. Vreau sa le multumesc tuturor sustinatorilor.

Ma astept la un meci greu impotriva unei jucatoare foarte bune. Voi lupta, voi da tot ce pot. Vreau sa ma bucur de rezultatele mele si de meciuri", a spus Halep la finalul partidei cu Petra Kvitova.

Simona Halep, calificare fantastica in finala de la Madrid

Simona Halep s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Madrid.

In semifinale, romanca a invins-o pe cehoaica Petra Kvitova in trei seturi, scor 6-7, 6-3, 6-2.

In finala, duminica, Simona o va intalni pe invingatoarea meciului dintre Maria Sarapova si Aga Radwanska.

Pentru Halep este prima finala de turneu Premier Mandatory din cariera.

M.D.

