Simona Halep a felicitat-o pe Patricia Tig pentru castigarea primului titlu WTA din cariera

Felicitari Patricia πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ bravo si la cat mai multe trofee 😊 pic.twitter.com/8KkDH52Ojq - Simona Halep (@Simona_Halep) September 14, 2020

"Felicitari, Patricia! Bravo si la cat mai multe trofee", a scris pe contul personal de Twitter Simona Halep, aflata in prezent in Italia pentru a participa la turneul WTA de la Roma (14-21 septembrie), dotat cu premii totale de 1.692.169 euro.Duminica, jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4).Pentru Tig (26 ani, 88 WTA), care nu pierduse niciun set pana in ultimul act, a fost a treia finala WTA, dupa cele de la Baku (2015) si Bucuresti (2019). Romanca are in palmares si un titlu WTA 125K, in 2019, la Karlsruhe.Tig a primit un cec de 25.000 de dolari si 280 de puncte WTA, in timp ce Bouchard s-a ales cu 14.000 de dolari si 198 de puncte WTA.