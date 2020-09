Simona Halep, acceptata direct in turul al doilea, la Roma, faza in care va evolua cu Anastasija Sevastova sau cu Jasmine Paolini

Daca trece de acest meci, romanca ar putea evolua cu croata Donna Vekici, locul 24 WTA si cap de serie numarul 14, in optimi, cu Elena Ribakina din Kazahstan, locul 17 WTA si cap de serie numarul 10, sau cu croata Petra Martici, locul 15 WTA si cap de serie numarul 8, in sferturi, cu americanca Sofia Kenin, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, cu Victoria Azarenka din Belarus, locul 27 WTA, cu germana Angelique Kerber , locul 23 WTA si cap de serie numarul 15, cu spaniola Garbine Muguruza , locul 16 WTA si cap de serie numarul 9, sau cu britanica Johanna Konta, locul 13 WTA si cap de serie numarul 7, in semifinale.Favorita a numarul 2 este sportiva ceha Karolina Pliskova , locul 3 WTA. Pe partea inferioara a tabloului mai sunt prezente, printre altele, ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4, olandeza Kiki Bertens, locul 7 WTA si cap de serie numarul 5, si sportiva elvetiana Belinda Bencic, locul 10 WTA si cap de serie numarul 6.Americanca Serena Williams , locul 8 WTA, s-a retras de la turneul de la Roma, care incepe luni, invocand o accidentare . Nici castigatoarea US Open , japoneza Naomi Osaka , locul 9 WTA, nu va fi prezenta la Foro Italico.