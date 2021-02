Simona Halep, calificare si la dublu la turneul de tenis din Australia

Halep si Gavrilova au trecut, in turul I, cu scorul de 6-2, 6-2, de cuplul Belinda Bencic/Barbora Strycova (Elvetia/Cehia) si vor evolua in mansa urmatoare cu echipa Gabriela Dabrowski/Bethanie Mattek-Sands (Canada/SUA), cap de serie numarul 3.Tot marti, perechea Monica Niculescu Patricia Tig a acces in sferturile de finala, dupa ce a invins cuplul Andreja Klepac/Elise Mertens (Slovenia/Belgia), cu scorul de 6-3, 6-3. Jucatoarele romane mai au de asteptat pana sa-si afle viitoarele adversare.Calificarea in turul al doilea este recompensata la Gippsland Trophy cu un premiu total de 2.670 de dolari si cu cate 55 de puncte WTA . Jucatoarele care ajung in sferturi isi asigura un premiu total de 4.310 de dolari si 100 depuncte WTA fiecare.CITESTE SI: Pe cine va intalni Simona Halep in turul urmator la Melbourne