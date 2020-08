Simona Halep debuteaza, marti, la turneul de la Praga, la simplu. Meciul ei de dublu de luni nu s-a disputat din cauza ploii

Acesta va fi primul meci al jucatoarei romane dupa intreruperea circuitului feminin cauzata de pandemia de coronavirus. Halep a evoluat ultima data la 22 februarie, cand a invins-o in finala turneului de la Dubai pe Elena Ribakina din Kazahstan, scor 3-6, 6-3, 7-6 (7/5).La Praga, partida Halep - Hercog este a treia de pe arena centrala, dupa doua partide de simplu, prima fiind programata de la ora 11.00.Campioana de la Roland Garros si de la Wimbledon trebuia sa joace, luni, in proba de dublu, alaturi de sprtiva ceha Barbora Strycova, insa meciul lor cu rusoaicele Anastasia Pavliucenkova si Veronika Kudermetova nu s-a disputat din cauza ploii.Partida aceasta de dublu nu figureaza in programul de marti, cel putin in momentul transmiterii acestei stiri.Meciul Elena Gabriela Ruse, locul 173 WTA - Tamara Korpatsch (Germania), locul 113 WTA si cap de serie numarul 3, din ultimul tur al calificarilor, a fost oprit de ploaie, luni, la scorul de 5-4, cu serviciul pentru jucatoarea romana, si se va relua, marti, de la ora 11.00. Pe acelasi teren va urma intalnirea de dublu Monica Niculescu Raluca Olaru - Ulrikke Eikeri/Elixane Lechemia (Danemarca/Franta).Tot marti, de la ora 11.00, este programata intalnirea Irina Begu , locul 82 WTA - Anastasija Sevastova (Letonia), lcoul 43 WTA.In al doilea meci de pe terenul 10 (primul, de la ora 11.00), Patricia Maria Tig, locul 86 WTA, va evolua cu Barbora Krejcikova (Cehia), locul 118 WTA. Dupa inca o partida de simplu, pe acest teren va evolua si Ana Bogdan , locul 92 WTA, cu o jucatoare venita din calificari.