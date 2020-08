Simona Halep despre inceputul pauzei cauzate de pandemie: "A fost un soc pentru mine sa vad ca totul era oprit. La inceput nu am vrut sa accept"

"A fost un soc pentru mine sa vad ca totul era oprit. Sunt obisnuita sa calatoresc si brusc a trebuit sa stau acasa si sa traiesc viata normala. A fost un soc. Nu intelegeam. La inceput nu am vrut sa accept. Apoi, m-am ingrijorat cand am vazut atat de multi oameni avand probleme cu sanatatea lor, trebuie sa recunosc. Eram ingrijorata la inceput. Apoi am intrebat multi oameni si mi-au spus ca daca mna protejez si am grija de mine si de oamenii din jurul meu o sa fie ok. Asa ca am facut asta si inca o fac", a spus Halep.Ea a mentionat ca intreaga lume inca se lupta cu virusul si ca economia va fi afectata, astfel ca multi oameni vor fi in dificultate. "Trebuie sa avem rabdare si sa credem ca va fi mai bine".Halep a vorbit si despre sfaturile lui Darren Cahill cu privire la antrenamente: "Darren mi-a spus ca, daca ma pot concentra, sa ma antrenez ca si cum saptamana viitoare am turneu este un mare avantaj. Dar daca nu, daca intr-o zi vin pe teren si nu simt placerea de a ma pregati, atunci imi pot lua liber ziua respectiva.Asa ca nu am fost stresata sa joc in fiecare zi. Mi-am luat liber unele zile, atunci cand am simtit asta. Sfatul sau a fost iau totul rand pee rand si sa nu ma gandesc ca daca ratez o zi ar fi un dezastru, pentru ca am timp. Trebuie sa imi relaxez mintea pentru ca nu se stie ce se va intampla saptamana urmatoare. Sunt schimbari in fiecare zi, si in Romania".Inainte de intreruperea din acest an, cauzata de pandemie, cea mai mare pauza a fostului lider WTA a fost de trei sau patru saptamani. "Sincer, nu prea stiu cum sa gestionez acum revenirea.Este bine toata lumea este in aceeasi situatie. Suntem toti in aceeasi situatie si acum vom vedea cine va gestiona mai bine revebnirea. Eu simt ca am experienta pentru a face fata si ca daca voi privi situatia cu relaxare si voi da tot ce am mai bun in fiecare meci voi ajunge din nou la nivelul dorit. Insa sunt sigura ca voi avea ceva dificultati, am avut mereu nevoie de meciuri pentru a-mi gasi ritmul. Acum este diferit. Nu ma pot plange, dar nici un pot fi bucuroasa", a afirmat ea.Simona Halep participa in aceasta saptamana la turneul de la Praga.