Pe cine va intalni Simona Halep in turul urmator la Melbourne

Siegemund a invins-o, marti, in optimi, pe Destanee Aiava (Australia), locul 218 WTA, cu scorul de 6-2, 6-2, dupa un meci de 64 de minute.Halep si Siegemund s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, iar germana conduce cu 2-1. Toate meciurile au avut loc, insa, pe zgura, iar la Melbourne Park se joaca pe hard.Acceptata direct in mansa a doua, Halep a ajuns in optimi, dupa ce a intrecut-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe rusoaica Anastasia Potapova, locul 101 WTA.