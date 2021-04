Demonstratie de forta a Simonei Halep in fata lui Toni Iurruc, iubitul sau, la Madrid. Romanca a facut senzatie in primul tur

Dupa eliminarile Anei Bogdan, Irinei Begu si Soranei Cirstea, Simona Halep a invins-o pe iberica Sara Sorribes Torno in dou seturi, 6-0, 7-5 si merge in turul doi.Sub privirile iubitului sau Toni Iuruc, prezent in tribune la Madrid, Simona Halep si-a facut meciul greu in setul doi.Romanca a condus cu 5-1 si putea sa inchida partida, dar iberica a castigat patru game-uri la rand si a egalat.Nervoasa, Halep si-a revenit si a castigat cu 7-5 in setul secund.Simona Halep va juca in turul urmator cu invingatoarea dintre Magda Linette si Saisai Zheng.Serveste Sara Sorribes TormoHalep incepe cu un break meciul, 1-0Game pentru Simona, 2-0Simona, un nou break, 3-0Simona isi face serviciul, 4-0Simona Halep face un nou break, 5-0Simona Halep isi face serviciul si castiga primul set, 6-0Setul doiSimona Halep incepe cu un break setul doi, 1-0Iberica face rebreak, 1-1Simona face un nou break, 2-1Romanca isi face serviciul, 3-1Break la 0 facut de Simona Halep, 4-1Simona Halep isi face serviciul, 5-1Sara Sorribes Tormo isi face serviciul, 2-5Iberica face break, 3-5Iberica isi face serviciul, 5-4Break pentru Sara Sorribes Tormo, 5-5Simona Halep face break si va servi pentru meci, 6-5Simona Halep isi face serviciul si castiga meciul, 7-5