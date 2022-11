Simona Halep incepe sezonul 2017 la cel mai accesibil turneu

Simona Halep va incepe sezonul 2017 in China, ea urmand a lua startul in cadrul turneului WTA de la Shenzhen. Pentru romanca pare cel mai accesibil turneu din prima saptamana a noului an din perspectiva posibilelor adversare.

La Shenzhen, "amenintarile" oentru Simona ar fi Aga Radwanska, poloneza care a castigat turneul anul trecut, Johanna Konta sau Timea Bacsinszky, informeaza WTA.

Comparativ, celelalte doua turnee importante din prima saptamana a anului 2017 au tablouri principale mult mai dificile.

La Brisbane, singura intrecere de categorie Premier din acea perioada, vor juca liderul mondial Angie Kerber, campioana din Singapore, Dominika Cibulkova, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Svetlana Kuznetsova, Carla Suarez Navarro, Elina Svitolina, Elena Vesnina sau Genie Bouchard.

La Auckland, capul de afis este tinut de surorile Serena si Venus Williams, iar pe tablou se mai afla jucatoare ca Sloane Stephens, Caroline Wozniacki si Ana Ivanovic.

In ceea ce o priveste pe Simona, ea ar trebui sa plece in Australia inainte de Craciun pentru a incepe pregatirile pentru noul sezon alaturi de antrenorul Darren Cahill.

Turneul de Shenzhen incepe chiar pe 1 ianuarie 2017.

