Simona Halep, pe locul al treilea intr-un clasament intocmit de WTA

Ziare.

com

Halep, care nu a iesit din top 10 dupa 2014, este devansata de americanca Serena Williams si de cehoaica Petra Kvitova.Serena a cucerit 11 titluri de Mare Slem din 2010 incoace si conduce detasat in ierarhie, cu peste 66.000 de puncte, urmata de Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon, cu peste 46.000 de puncte, in timp ce Halep, victorioasa in finalele de la Roland Garros in 2018 si Wimbledon in 2019, este a treia, cu 44.500 de puncte.Germanca Angelique Kerber se afla la mai bine de 3.000 de puncte de romanca, top 10 fiind completat de Victoria Azarenka, Karolina Pliskova, Samantha Stosur, Elina Svitolina, Garbine Muguruza si Venus Williams.Top 20 este incheiat de australianca Ashleigh Barty, actualul lider mondial, cu 16.000 de puncte.1. Serena Williams (SUA) 66.308 puncte2. Petra Kvitova (Cehia) 46.385 puncte3. Simona Halep (Romania) 44.590 puncte4. Angelique Kerber (Germania) 41.0905. Victoria Azarenka (Belarus) 39.2356. Karolina Pliskova (Cehia) 30.2077. Samantha Stosur (Australia) 27.4618. Elina Svitolina (Ucraina) 26.1649. Garbine Muguruza (Spania) 26.05610. Venus Williams (SUA) 24.64111. Sara Errani (Italia) 21.79012. Svetlana Kuznetova (Rusia) 20.97413. Carla Suarez Navarro (Spania) 20.93214. Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 20.66215. Sloane Stephens (SUA) 20.00016. Madison Keys (SUA) 19.05217. Julia Goerges (Germania) 18.29618. Kiki Bertens (Olanda) 17.50319. Andrea Petkovic (Germania) 17.23520. Ashleigh Barty (Australia) 16.004