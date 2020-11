Planuri de viitor pentru Simona Halep. Ce are de gand sportiva sa faca in 2021

"A doua parte a anului a fost destul de ciudata, dar foarte buna pentru mine. M-am pregatit foarte bine fizic si s-a vazut mult la meciurile pe care le-am avut dupa ce am iesit din carantina.Mental nu a fost usor pentru ca au fost foarte multe restrictii. A trebuit sa stam in hotel foarte mult, dar m-am adaptat destul de bine.La Paris, domnisoara (n.r. - Iga Swiatek) a jucat foarte bine, extraordinar pot sa spun, a fost meritul ei, cred ca mental a fost foarte dezinvolta, a facut un lucru remarcabil. Ma antrenez zi de zi la Bucuresti, iar cand ajung in Australia voi avea trei saptamani la dispozitie pentru a ma pregati cu Darren si Arti.Sunt pregatita pentru o astfel de deplasare si sper sa fie bine.In 2021, ma voi concentra exclusiv pe JO, este cel mai mare eveniment. Nu stiu cum va fi deplasarea in Australia, vom vedea ceva fi cu FedCup, voi decide apoi cu antrenorii mei.Mereu am jucat la FedCup cu tot sufletul, cand nu am jucat a fost pe fondul unei oboseli si am considerat ca o alta jucatoare ar face treaba mai buna.Nu stiu ceva fi in februarie, dar faptul ca vom juca acasa, la Cluj, cu Italia, chiar daca fara spectatori, este un plus pentru noi", a declarat Halep la Digisport.Simona Halep, 29 de ani, a decis dupa Roland Garros , unde a fost eliminata in optimi, la inceputul lunii octombrie, sa nu mai evolueze la niciun turneu in acest an.CITESTE SI: Ce a facut Simona Halep dupa meciul pierdut in optimi la Roland Garros cu poloneza Swiatek. "L-am aruncat direct la gunoi"