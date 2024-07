Simona Halep, prima reactie dupa calificarea in finala de la Bucuresti: Ce i-a rugat pe romani

Simona Halep este extrem de fericita dupa ce s-a calificat in finala turneului WTA de la Bucuresti.

Numarul trei mondial si-a laudat adversara din semifinala, pe Monica Niculescu, insa nu a uitat sa ii roage pe spectatori sa o sustina si in partida de duminica.

"A fost un meci foarte greu. O felicit pe Monica pentru ca a jucat foarte bine. Ma asteptam sa fie un meci dificil pentru ca ii stiam slice-ul.Multumesc publicului si sper ca o sa vina sa ma sustina si in finala. Resimt oboseala, s-au adunat foarte multe meciuri. Cu siguranta ca n-as fi jucat la acest turneu daca era organizat in alta tara. Dar sunt aproape de trofeu, mai am doar un singur meci si voi da totul", a spus Simona la DigiSport.

Simona Halep s-a calificat sambata seara in finala turneului BRD Bucharest Open Romania dupa un meci fantastic impotriva Monicai Niculescu.

Simona Halep se califica in finala de la Bucuresti dupa un meci fantastic

Numarul 3 WTA s-a impus in trei seturi, scor 6-2, 4-6, 6-1.

In finala de duminica, Simona o va intalni pe favorita numarul 2 de la Bucuresti, italianca Roberta Vinci.

Partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.

M.D.

Ads